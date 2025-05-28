العالم اليوم - نتانياهو يعلن اغتيال قائد حماس في غزة محمد السنوار

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 28 مايو 2025 07:25 مساءً - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأربعاء إن الجيش الإسرائيلي اغتال قائد حماس في غزة محمد السنوار.

في الجلسة العامة للكنيست، قال نتانياهو "خلال 600 يوم ... غيّرنا فعليا وجه الشرق الأوسط. ... أخرجنا الإرهابيين من أرضنا، وبقوة دخلنا قطاع غزة وقضينا على عشرات الآلاف من الإرهابيين، وقضينا على... محمد السنوار".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن السنوار استُهدف بغارة جوية إسرائيلية في 13 مايو في خان يونس، جنوب القطاع.

في ذلك التاريخ، قال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ ضربة استهدفت مقاتلي حماس "في مركز قيادة وتحكم ... تحت الأرض أسفل المستشفى الأوروبي في خان يونس".

ومحمد السنوار هو الشقيق الأصغر ليحيى السنوار الذي تتهمه إسرائيل بالتخطيط لهجوم 7 أكتوبر 2023 الذي أشعل الحرب في غزة.

وقُتل يحيى السنوار في جنوب القطاع في أكتوبر 2024. وكان محمد السنوار من أبرز قادة كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس.