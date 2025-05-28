العالم اليوم - وزير خارجية إيطاليا: طرد الفلسطينيين من غزة ليس خيارا مقبولا

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 28 مايو 2025 12:27 مساءً - قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، اليوم الأربعاء، إن الهجوم الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة أصبح غير مقبول ويجب أن يتوقف على الفور.

وأضاف وزير الخارجية الإيطالي في تصريحات أمام البرلمان "رد فعل الحكومة الإسرائيلية المشروع على العمل الإرهابي المروع والعبثي يتخذ أشكالا مأساوية وغير مقبولة.. ندعو إسرائيل إلى وقفها على الفور".

وشدد الوزير الإيطالي قائلا "على القصف أن يتوقف.. ويجب استئناف المساعدات الإنسانية في أقرب وقت ممكن، ومعاودة احترام القانون الإنساني الدولي".

ودان خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لسيطرة الولايات المتحدة على غزة وإجبار الفلسطينيين الذين يعيشون في القطاع على المغادرة.

وقال "أرغب بالتأكيد اليوم في هذا المجلس وبأعلى درجة من الوضوح أن طرد الفلسطينيين من غزة لم يكن ولن يكون خيارا مقبولا".

وتابع "لهذا السبب ندعم بالكامل الخطة العربية بقيادة مصر من أجل تعافي وإعادة إعمار قطاع غزة والتي تتعارض مع أي نظريات للنزوح القسري".

وكان الوزير الإيطالي دعا، في أبريل الماضي، إسرائيل إلى وقف عملياتها العسكرية في غزة، مؤكدا أن الوقت قد حان لوقف إطلاق النار في القطاع الفلسطيني.

وفي مقابلة مع صحيفة "لا ستامبا" اليومية، شدد تاياني على أن الحرب في غزة اندلعت بسبب الهجوم الذي شنته حماس.

ثم أضاف "لكن وقف إطلاق النار ضروري الآن. ويجب على إسرائيل أن توقف العمليات العسكرية التي أثرت بشكل كبير على السكان الفلسطينيين"، وفقا لرويترز.