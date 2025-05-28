العالم اليوم - TSMC تعتزم فتح مركز لتصميم أشباه الموصلات في ميونخ

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 28 مايو 2025 12:27 مساءً - تعتزم شركة تايوان سيميكونداكتور مانيفاكتشورنج كومباني (تي.إس.إم.سي) التايوانية إحدى أكبر شركات صناعة الرقائق الإلكترونية في العالم، فتح مركز لتصميم الرقائق في مدينة ميونيخ الألمانية في وقت لاحق من العام الحالي.

وقال وزير الاقتصاد في حكومة ولاية بافاريا الألمانية هوبرت أيفانجر أمس الثلاثاء إنه سيتم فتح هذه المنشأة في الربع الثالث من العام الحالي، مضيفا أن المركز يستهدف تطوير رقائق لصناعة السيارات وقطاعات أخرى.

تُعدّ شركة تي.إس.إم.سي رائدة في تكنولوجيا أشباه الموصلات، وتتخصص في إنتاج رقائق فعالة وموفرة للطاقة.

وتبني الشركة التايوانية حاليًا مصنعًا بالقرب من مدينة دريسدن شرقي ألمانيا بالاشتراك مع العديد من الشركات الأخرى.

وأضاف أيفانجر أن إنشاء مركز التصميم في ميونيخ يُعزز مكانة ولاية بافاريا في مجال الإلكترونيات الدقيقة.

يذكر أن مدينة ميونيخ مقر شركة صناعة الرقائق الألمانية إنفنيون. كما اختارتها شركة الإلكترونيات الأميركية آبل لتكون مقرا لمركزها الأوروبي لتصميم الرقائق في عام 2021.

ولم تكشف لا الشركة ولا الوزارة عن قيمة استثمارات المركز الجديد، ولا عدد الوظائف التي سيوفرها.