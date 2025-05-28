العالم اليوم - 4 غارات إسرائيلية استهدفت مطار صنعاء وطائرة تابعة ل"اليمنية"

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 28 مايو 2025 12:27 مساءً - أكدت وسائل إعلام تابعة للحوثيين، اليوم الأربعاء، وقوع "عدوان إسرائيلي" على مطار صنعاء، وذلك بعد وقت قصير على إعلان إسرائيل بقصف أهداف للحوثيين في مطار صنعاء.

تفصيلا، أكدت قناة "المسيرة" التابعة لجماعة الحوثي اليمنية اليوم وقوع "عدوان إسرائيلي على مطار صنعاء الدولي".

وأشارت وسائل إعلام يمنية إلى وقوع 4 غارات إسرائيلية، استهدفت مدرج مطار صنعاء وطائرة تابعة للخطوط الجوية اليمنية.

وجاء هذا الإعلان متزامنا تقريبا مع ما قالته وزارة الدفاع الإسرائيلية بأن سلاح الجو قصف أهدافا للحوثيين في مطار صنعاء الدولي، بعد أن أطلقت الجماعة المسلحة صواريخ على إسرائيل أمس الثلاثاء.

وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الأربعاء أن مقاتلات تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي قصفت أهدافا في مطار العاصمة اليمنية صنعاء.

وقال كاتس في بيان "قامت طائرات سلاح الجو قبل قليل بقصف أهداف إرهابية تابعة لتنظيم الحوثيين الإرهابي في مطار صنعاء، ودمرت الطائرة الأخيرة التي كانت لا تزال قيد الاستخدام من قبل الحوثيين".

وأضافت وزارة الدفاع الإسرائيلية بأنها سواصل إلحاق أضرار بالغة بالموانئ اليمنية واستهداف المطار والبنية التحتية مرارات.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن 10 طائرات حربية إسرائيلية شاركت في هجوم اليوم على مطار صنعاء، مشيرة إلى أن الغارات استهدفت طائرة عادة ما تكون متوقفة في الأردن وقد جرى استهدافها بعد حوالي نصف ساعة من هبوطها بمطار صنعاء.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، شنّ غارات جوية استهدفت منشآت في مطار صنعاء الدولي، قال إنها تابعة لجماعة الحوثي، وجرى استخدامها "لنقل مسلحين بهدف تنفيذ اعتداءات ضد إسرائيل".

وجاء في بيان للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن الغارات استهدفت "قطعًا جوية تابعة لنظام الحوثي الإرهابي"، مؤكدًا أن الجماعة استخدمت المطار "بشكل متواصل لأغراض إرهابية".

وأضاف البيان أن الهجوم يأتي بعد أسبوع من استهداف منشآت في ميناءي الحديدة والصليف، اللذين اتُّهما باستخدامهما "كمنصات لشن هجمات ضد الملاحة في البحر الأحمر".