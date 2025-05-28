العالم اليوم - بنك بوبيان يصدر شريحة صكوك بقيمة لا تتجاوز مليار دولار

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 28 مايو 2025 11:20 صباحاً - أعلن بنك بوبيان الكويتي الأربعاء أنه قرر إصدار شريحة من الصكوك الأولية غير المضمونة والمقومة بالدولار، لا تتجاوز قيمتها مليار دولار.

وقال البنك في بيان للبورصة الكويتية إن هذه الشريحة تأتي ضمن برنامجه لإصدار أوراق مالية لا تتجاوز قيمتها ثلاثة مليارات دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى.

وأوضح أن إصدار الصكوك سيتم بشكل غير مباشر من خلال شركة بوبيان صكوك ليميتد وهي شركة ذات غرض خاص منشأة في جزر الكايمان، مبينا أن توقيت الإصدار "سيعتمد على ظروف الأسواق العالمية".

وتوقع أن يكون لهذه الخطوة "تأثير إيجابي على وضع السيولة وتنويع مصادر التمويل طويلة الأجل مع تعزيز النسب الرقابية" المرتبطة بتعليمات بنك الكويت المركزي.