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وزير الخارجية يتوجه إلى المغرب لبحث التحديات الإقليمية

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وزير الخارجية يتوجه إلى المغرب لبحث التحديات الإقليمية

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أحمد جودة - القاهرة - توجه الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، صباح يوم الأربعاء ٢٨ مايو، إلى المملكة المغربية، في زيارة ثنائية تستهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

ومن المنتظر أن تشهد الزيارة لقاءات لوزير الخارجية مع كبار المسئولين المغاربة، لبحث سبل دفع التعاون الثنائي في المجالات المختلفة، فضلًا عن تبادل الرؤى إزاء التحديات الإقليمية ودعم الأمن والاستقرار بالمنطقة.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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