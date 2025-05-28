العالم اليوم - دوجاريك: تدافع الحشود للحصول على المساعدات في غزة تدمي القلب

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 28 مايو 2025 08:23 صباحاً - وصف المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في بيان أمس الثلاثاء، الوضع الإنساني في قطاع غزة بـ"المفجع".

وقال دوجاريك، في بيانه، إن صور الحشود الفلسطينية التي تتدافع للحصول على المساعدات الغذائية في قطاع غزة "تدمي القلب".

وأضاف أنه لا يوجد وقود متوفر حاليا في جنوب غزة ولم يتم استلام سوى ثلث الإمدادات المطلوبة الأسبوع الماضي.

ودعا دوجاريك إلى "فتح جميع نقاط العبور للمساعدات الإنسانية والسلع التجارية"، مضيفا أن الأمم المتحدة وشركاءها في المجال الإنساني "على استعداد لتقديم المساعدات على نطاق واسع".

وتابع دوجاريك: "يجب احترام القانون الدولي وتمكين العمليات الإنسانية دون مزيد من التأخير".

وكان اليوم الأول شهد سقوط قتلى وجرح في أحد مراكز توزيع المساعدات في جنوب قطاع غزة مع تدافع حشود الجائعين، تحت وطأة جوع عارم.

فقد قُتل 3 أشخاص وأُصيب العشرات، إثر اقتحام فلسطينيين مركزا لتوزيع المساعدات المدعومة أميركيا جنوبي قطاع غزة، وذلك بعد وقت قصير من بدء تشغيله.

وأقر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بفقدان السيطرة مؤقتا على المركز، لكنه أكد استمرار العمل بالآلية الجديدة.

هذا ويواصل الجيش الإسرائيلي غاراته على قطاع غزة، حيث أفادت وسائل إعلام فلسطينية بمقتل 14 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على شمالي قطاع غزة ووسطها خلال منذ منتصف الليل.