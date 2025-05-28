العالم اليوم - فيديو.. قتلى ومصابون بانفجار مصنع كيماويات في الصين

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. قتلى ومصابون بانفجار مصنع كيماويات في الصين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 28 مايو 2025 04:28 صباحاً - تسبب انفجارا في مصنع كيماويات بإقليم شاندونغ شرقي الصين، الثلاثاء، في وفاة 5 أشخاص على الأقل وإصابة 19، بينما لا يزال 6 في عداد المفقودين.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إن الانفجار وقع قبل ظهر الثلاثاء، وهز جزءا من مصنع كيماويات تديره شركة "شاندونغ يوداو" للكيماويات في مدينة ويفانغ.

وأظهرت مقاطع مصورة على منصات صينية للتواصل الاجتماعي تحققت منها "رويترز"، أعمدة من الدخان الأسود والبرتقالي تتصاعد إلى السماء.

وتسبب الانفجار في تحطم نوافذ عدد من المباني القريبة.

وقالت سلطات الاستجابة للطوارئ في بيان إن أكثر من 200 من عمال الطوارئ توجهوا إلى موقع الانفجار.

وأظهر مقطع مصور التقطته طائرة مسيّرة ونشرته صحيفة "بكين نيوز" التي تديرها الدولة، دخانا يتصاعد من مصنع الكيماويات ومن منشأة أخرى قريبة لم يتم التعرف عليها.

وذكرت الصحيفة أن المكتب المعني بشؤون البيئة في ويفانغ أرسل فريقا لفحص موقع الانفجار، لكنه أفاد بعدم الحصول على نتائج حتى الآن.

ونصح المكتب السكان القريبين بارتداء الكمامات في الوقت الحالي.

وشهدت الصين في السنوات القليلة الماضية انفجارات في مصانع كيماويات، منها انفجار بمنطقة نينغشيا شمال غربي البلاد عام 2024، وآخر بإقليم جيانغشي في جنوب شرق الصين عام 2023.

ولقي 13 شخصا حتفهم من جراء انفجار بمصنع كيماويات في شاندونغ عام 2015.