الفاتيكان يجدد دعوته لاستضافة محادثات سلام بين أوكرانيا وروسيا

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أحمد جودة - القاهرة - جدد الفاتيكان الثلاثاء عرضه لاستضافة مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا.

وكرر وزير الخارجية بيترو بارولين عرض البابا ليون الرابع عشر، لعقد اجتماعات بين الدولتين المتحاربتين في "مكان محايد ومحمي".

وفي الوقت نفسه، قال تقرير لوكالة الأنباء الإيطالية إن الكاردينال بارولين أوضح أن الفاتيكان لا يرى نفسه بالضرورة وسيطًا في المحادثات، وأن أي وساطة "يجب أن يطلبها الطرفان".

وأشار بارولين أيضًا إلى مناقشة مواقع أخرى لاستضافة المحادثات مثل جنيف. وأضاف "ليس من المهم أين تجري المفاوضات بين الروس والأوكرانيين، المفاوضات التي نأمل جميعا أن تجري. ما يهم حقًا هو أن تبدأ هذه المفاوضات أخيرًا، لأن هناك حاجة ملحة إلى وقف الحرب".