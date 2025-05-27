نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب يقول إن روسيا "تلعب بالنار" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - زعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه "لولا قراراته، لكانت روسيا في ورطة خطيرة"، دون أن يوضح كلامه.

وقال ترامب عبر موقع التواصل الاجتماعي Truth Social. أنه "لو لم يكن موجودا.. لكانت الكثير من الأشياء السيئة قد حدثت لروسيا بالفعل". وتابع "أعني سيئة حقا".

وأضاف أن السلطات الروسية "تلعب بالنار"، دون أن يوضح ماذا يقصد.

وكان ترامب قد قال في وقت سابق أثناء حديثه للصحفيين في طريقه إلى واشنطن إنه يفكر "بالتأكيد" في فرض عقوبات إضافية على الاتحاد الروسي.

وربط المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف في وقت سابق تصريحات الرئيس الأمريكي في أعقاب الضربات التي وجهتها القوات المسلحة الروسية للمجمع الصناعي العسكري الأوكراني بـ "رد الفعل العاطفي الزائد" الذي يتسم به جميع المشاركين في عملية التفاوض. وشدد على أن روسيا تتخذ تلك القرارات الضرورية لضمان أمن الدولة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية يوم الثلاثاء إن القوات الروسية ردا على الهجمات الأوكرانية المكثفة بالطائرات دون طيار تضرب حصريا المنشآت العسكرية والشركات التابعة للمجمع الصناعي العسكري الأوكراني. وشددت وزارة الدفاع على أن نظام كييف، المدعوم من بعض الدول الأوروبية، اتخذ في الوقت نفسه عددا من الخطوات الاستفزازية التي تهدف إلى تعطيل عملية التفاوض.