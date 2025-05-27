العالم اليوم - مصر.. أول تعليق من زاهي حواس بعد هجوم جو روغان عليه

انتم الان تتابعون خبر مصر.. أول تعليق من زاهي حواس بعد هجوم جو روغان عليه من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 27 مايو 2025 09:23 مساءً - قال عالم الآثار المصري، زاهي حواس، الثلاثاء، إن المذيع الأميركي جو روغان، حاول تبني فكرة أن المصريين ليسوا بناة الأهرامات لكنه رد عليه بالأدلة العلمية التي تنفي هذه الفكرة.

وكان مذيع البودكاست الشهير، الأميركي جو روغان، قد استضاف زاهي حواس، عبر برنامج "The Joe Rogan Experience" في حلقة ناقشت تاريخ الأهرامات، لكن المذيع خرج بعد الحلقة معلنا أنها كانت أسوأ حلقة بودكاست قدمها على الإطلاق.

الحلقة أثارت حالة من الجدل خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي في مصر، حيث احتفى بها كثيرون، فيما وجه البعض سهام انتقاداتهم لحواس، متهمينه باحتكار الحديث عن الحضارة المصرية، وعدم الأخذ بأسباب التكنولوجيا الحديثة في التعاطي مع التاريخ المصري القديم.

وقال حواس في تصريح خاص لـ"دوت الخليج"، إن "حلقة جو روغان، كان تهدف للترويج لأجندة تفيد بأن المصريين ليسو بناة الأهرام وهو ما تصديت له".

وأضاف حواس: "لم يكن يتوقع جو روغان أني سأظهر للعالم الأدلة سواء الأثرية أو المكتوبة، التي تثبت أن المصريين هم بناة الأهرامات".

كما أوضح أن "من لديهم فهم للأمر يقدرون ما جرى، لأن لديهم الأدلة العلمية التي رأوها، لكن جو روغان لم يعجبه الكلام، وفي النهاية الحق ينتصر بالأدلة والمذيع لا يملك أدلة".

كما شدد عالم الآثار المصرية على أن "من انتقدوا ظهوري ليسوا مصريين، لأني كنت أدافع عن الحضارة المصرية".

وأكد حواس أنه كان يدافع عن الحضارة المصرية القديمة وتاريخها، متابعا: "كانت هناك محاولة لدس معلومات لكني تصديت لها".

وبين زاهي حواس، أنه يستخدم التكنولوجيا الحديثة والبرامج المعتمدة في الاكتشافات والبحوث الأثرية، ولا يحاول الاستئثار بالحديث عن الحضارة المصرية أو السيطرة على الاكتشافات، فهو يتقدم بطلب لوزارة السياحة لعمل اكتشافات، وهو ما ينطبق على الآخرين في نفس المجال.