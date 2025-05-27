نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخارجية الروسية: نعمل على صياغة مسودة سلام لأوكرانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن الجانب الروسي يواصل العمل على مذكرة تفاهم بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية، وسيسلمها إلى كييف بمجرد أن تصبح الوثيقة جاهزة.

وقالت زاخاروفا خلال إفادة صحفية: "تواصل روسيا صياغة مسودة مذكرة بشأن معاهدة سلام مستقبلية، تحدد عددًا من المواقف، مثل مبادئ التسوية، والإطار الزمني لإبرام اتفاق سلام محتمل، ووقف إطلاق نار محتمل لفترة زمنية معينة في حال التوصل إلى اتفاقيات مناسبة"، حسب ما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.

وفي الوقت نفسه، أكدت زاخاروفا، أنه من الصعب التوصل إلى الاتفاقات التي تم التوصل إليها في اجتماع وفدي موسكو وكييف في إسطنبول، بسبب موقف الجانب الأوكراني.

وأضافت: "نتوقع أن يقوم الجانب الأوكراني بنفس العمل وسيرسل لنا نتائجه بالتزامن مع استلام الوثيقة الروسية".

وأضافت: "حرفيًا، يتطور جدول أعمال هذا المسار يوميًا، انظروا إلى الاتفاقيات التي تم التوصل إليها، دعونا نكون صادقين، لقد كان الأمر صعبًا بسبب موقف نظام كييف، ولكن تم تحقيقه في إطار مفاوضات إسطنبول".

وكان وفدان روسي وأوكراني اجتمعا، في مدينة إسطنبول التركية عقب اقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 11 مايو الجاري، إمكانية إجراء "محادثات مباشرة دون شروط مسبقة" مع أوكرانيا في إسطنبول، مؤكدًا أن روسيا لم ترفض مطلقًا الدخول في حوار مع الجانب الأوكراني.