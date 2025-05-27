نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية والهجرة يلتقي في نواكشوط برئيس البرلمان الموريتاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة لقاءً خلال زيارته لنواكشوط يوم 27 مايو مع السيد محمد ولد مكت، رئيس الجمعية الوطنية الموريتانية (البرلمان).

أكد الوزير عبد العاطي على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين على مختلف المستويات، والتطلع لتطوير العلاقات بين البلدين والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية. وتناول وزير الخارجية عقد الاجتماع الثاني للجنة المشتركة بين البلدين لأول مرة منذ عام 2006، في انعكاس للرغبة المتبادلة لتطوير العلاقات الثنائية بين الدولتين الشقيقتين ورفع مستوى التعاون إلى آفاق جديدة خاصة في المجال الاقتصادي.

وتناول وزير الخارجية مخرجات اجتماع اللجنة المشتركة، منوهًا إلى الامكانيات الواعدة للتعاون بين البلدين في مجالات التعليم العالي والطاقة والزراعة والصيد والثروة السمكية، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات البنى التحتية، مؤكدًا أهمية التعاون المشترك لتعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين. وأشاد الوزير عبد العاطي بالدور الذي تلعبه موريتانيا تحت قيادة الرئيس الغزواني في محيطها الإقليمي، مجددًا دعم مصر لجهود موريتانيا في التصدي للإرهاب. كما شهد اللقاء بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين العربية والأفريقية، وتناول المستجدات في كل من قطاع غزة، وليبيا، والسودان، ومنطقة الساحل والصحراء.