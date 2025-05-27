العالم اليوم - رئيس دولة الإمارات ورئيس وزراء لبنان يبحثان علاقات البلدين

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 27 مايو 2025 08:24 مساءً - بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، الثلاثاء، مع رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك وإمكانيات تعزيزهما لمصلحة البلدين وبما يحقق تطلعات شعبيهما الشقيقين نحو التنمية والازدهار.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، أن ذلك جاء "خلال استقبال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ـ في قصر البحر في أبوظبي ــ رئيس الوزراء اللبناني الذي يقوم بزيارة عمل إلى دولة الإمارات يشارك خلالها في أعمال -قمة الإعلام العربي 2025- التي تعقد في دبي".

واستعرض الجانبان خلال اللقاء عددا من القضايا والملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، مؤكدين أهمية العمل على تعزيز أسباب الاستقرار والأمن والسلام في المنطقة لمصلحة جميع شعوبها وتنمية دولها.

وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، موقف دولة الإمارات الثابت تجاه وحدة لبنان وسيادته وسلامة أراضيه ودعمها كل ما يحقق الاستقرار والتنمية والازدهار لشعبه الشقيق.

من جانبه، عبر رئيس الوزراء اللبناني عن شكره للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتقديره لموقفه الداعم للشعب اللبناني مؤكدا الحرص على تعزيز علاقات لبنان مع دولة الإمارات في مختلف المجالات لما فيه الخير لشعبيهما.