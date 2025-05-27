44 قتيلاً بهجمات مسلحة في نيجيريا
لقي 44 مدنيا مصرعهم في سلسلة هجمات دامية نشبت بين رعاة ومزارعين في وسط نيجيريا.
وقال أورمين تورسار فيكتور رئيس حكومة غوير ويست المحلية بولاية بينو، في تصريحات، إن 44 شخصا على الأقل قتلوا في هجمات منفصلة تعرضت لها ثلاث قرى في وسط البلاد، في أعقاب مواجهات بين رعاة ومزارعين للوصول إلى أراض فلاحية.
وذكر أنه جرى استهداف ثلاث قرى منذ يوم الجمعة الماضي حتى اليوم، مضيفا أنه جرى خلال ساعات هذا الصباح انتشال 14 جثة في قرية "أوندونا" إحداها لامرأة حامل وأخرى لطفل يبلغ من العمر عامين، بينما قتل 30 شخصا في قرية "أهومي".
وأكد أن عدد الضحايا يزداد يوما بعد يوم، معربا عن اعتقاده بأن الهجمات "ممنهجة"، خاصة أن الضحايا تعرضوا لإطلاق نار أوطعن.
تجدر الإشارة إلى أن الاقتتال بين الرعاة والمزارعين في عديد دول غرب إفريقيا، لا سيما في نيجيريا، يعتبر من الحوادث المتكررة التي راح ضحيتها مئات المدنيين.
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