نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أوكرانيا تقصف مستشفى في خيرسون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح حاكم منطقة خيرسون فلاديمير سالدو أن القوات الأوكرانية قصفت بطائرة مسيرة محيط المستشفى المركزي في بلدة أليوشكي بمنطقة خيرسون، مما أدى لإصابة امرأة مسنة.

وكتب حاكم المنطقة على منصة "تلغرام": "أظهر نظام كييف مرة أخرى وجهه الإرهابي، حيث قام ليلا بمهاجمة مستشفى المنطقة بطائرة دون طيار وأصيبت في الهجوم امرأة في 85 من عمرها".

وأوضح سالدو أن مبنى المستشفى وسيارة إسعاف تضررا نتيجة للهجوم أيضا، مشيرا إلى أن "الضربة استهدفت المكان الذي ينقذون فيه أرواح الناس ويعالجونهم".