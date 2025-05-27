العالم اليوم - الإمارات والسعودية تعلنان موعد عيد الأضحى

انتم الان تتابعون خبر الإمارات والسعودية تعلنان موعد عيد الأضحى من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 27 مايو 2025 07:26 مساءً - أعلنت الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، الثلاثاء، ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة، ليصبح غدا الأربعاء اليوم الأول من الشهر، فيما يحل عيد الأضحى المبارك يوم الجمعة 6 يونيو المقبل.

ووفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، فقد أعلن ديوان الرئاسة ثبوت رؤية هلال ذي الحجة ثبوتا شرعيا، مساء اليوم، وبذلك يكون يوم غدٍ الأربعاء هو الأول من شهر ذي الحجة 1446هـ، الموافق 28 من شهر مايو 2025م، ويوم الجمعة 10 ذي الحجة الموافق للسادس من شهر يونيو 2025 هو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وفي السعودية، نقلت قناة "الإخبارية"، أنه قد ثبتت رؤية هلال شهر ذي الحجة، ليصبح يوم الجمعة 6 يونيو المقبل أول أيام عيد الأضحى المبارك، فيما يكون يوم الأربعاء، 4 يونيو يوم التروية، والخميس، 5 يونيو يوم الوقوف بعرفة.