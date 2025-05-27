نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصرع 5 أشخاص في انفجار مصنع للكيماويات شرقي الصين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هز انفجار هائل معملا للمواد الكيميائية شرقي الصين وتصاعدات سحابة دخان كثيفة في أجواء مدينة غاومي، وأفاد التلفزيون الصيني بمصرع 5 أشخاص في حصيلة أولية للحادثة.

ووقع الانفجار ظهر اليوم الثلاثاء في مصنع "شاندونغ يوداو" للكيماويات شرقي الصين، وتجري التحقيقات لمعرفة الأسباب التي تقف وراء الحادثة.

وفي أعقاب الانفجار تناثرت شظايا الزجاج والممتلكات في المنازل الموجودة في الشوارع المجاورة لمكان المعمل. ووصلت فرق الإنقاذ والإسعاف إلى المكان للتعامل مع أضرار الانفجار.

يشار إلى أن عدد العاملين في هذا المصنع يصل إلى نحو 300 شخص، وهو يختص بإنتاج المبيدات الزراعية ومواد كيميائية أخرى.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمعمل سنويا 11 ألف طن.