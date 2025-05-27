العالم اليوم - المحكمة الرياضية تحسم الجدل بشأن طلب تعليق بطل الدوري المصري

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 27 مايو 2025 06:29 مساءً - قررت المحكمة الرياضية الدولية "كاس"، الثلاثاء، رفض الشق المستعجل في الدعوى المقدمة من نادي بيراميدز، بتعليق الإعلان عن بطل الدوري المصري الممتاز في نسخته الحالية لحين الفصل في الدعوى الخاصة بخصم 3 نقاط من النادي الأهلي بنهاية الموسم وفقا للائحة.

وجاء قرار المحكمة الرياضية برفض الطلب في الدعوى بناء على الرد المرسل من رابطة الأندية المصرية المحترفة بأن التعليق لن يؤثر على البطولة، في ظل تأهل الفريقين بيراميدز والأهلي بالفعل لدوري أبطال أفريقيا.

ورأت المحكمة، أن الدعوى يجب أن تسير وفق إجراءاتها القانونية الطبيعية لحين الفصل النهائي وإعلان القرار بشأن النقاط الثلاث خلال الفترة المقبلة قبل إصدار حكمها النافذ في القضية، بأحقية أي طرف من الأطراف في طلبه، وهو ما سوف يترتب عليه حينها اعتماد أو تغيير بطل الدوري.

تعود الواقعة لانسحاب الأهلي من مباراة الجولة الأولى من الدور الثاني لبطولة الدوري المصري الممتاز أمام غريمه التقليدي الزمالك، بسبب طلب الأحمر تعيين طاقم حكام أجنبي والذي لم يتوفر في اللقاء.

بعد الانسحاب أعلنت لجنة المسابقات في مصر توقيع عقوبة على الأهلي، بخصم 6 نقاط من رصيده بواقع 3 نقاط من المباراة التي انسحب فيها و3 نقاط إضافية بنهاية الموسم الجاري.

رابطة الأندية عدلت القرار، ليصبح اعتبار الأهلي خاسرا في اللقاء مع عدم خصم 3 نقاط منه في نهاية الموسم، الأمر الذي دفع مسؤولي نادي بيراميدز المنافس للأهلي على لقب الدوري لتقديم شكوى رسمية ضد هذه القرارات إلى لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم.

لجنة التظلمات في مصر رفضت تغير قرار رابطة الأندية، فصعّد بيراميدز من شكواه وتوجه إلى المحكمة الرياضية الدولية طالبا تعليق الإعلان عن بطل نسخة الدوري الحالي لحين الفصل في الأمر، لكن المحكمة رفضت ذلك معتبرة أنه لا داعي له.

وبناء على قرار المحكمة الرياضية الدولية يحق لرابطة الأندية الإعلان عن بطل النسخة الحالية من الدوري المصري الممتاز، والتي ستتحدد بعد نهاية مباراة الأهلي وفاركو، وكذلك مباراة بيراميدز ضد سيراميكا كيلوباترا، والمقررة غدا الأربعاء.

ويتصدر الأهلي المسابقة حاليا برصيد 55 نقطة وبفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، بينما يحتل فاركو المركز السابع برصيد 32 نقطة، ويحمل سيراميكا كيلوباترا 37 نقطة في جعبته في المركز الخامس للدوري المصري.