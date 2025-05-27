ترامب يندد بـ«جنون» بوتين بعد القصف الأخير لأوكرانيا

واشنطن ـ ا.ف.ب: انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب نظيره الروسي فلاديمير بوتين الذي «جنّ جنونه»، رافعا النبرة ضدّ موسكو بعد سلسلة من الهجمات الروسية العنيفة على أوكرانيا في نهاية الأسبوع رغم الدعوات إلى وقف لإطلاق النار. ويطالب ترامب بنهاية سريعة للحرب في أوكرانيا. لكن، رغم التفاؤل الذي أظهره الاثنين الماضي بعد مكالمة هاتفية لقرابة ساعتين مع نظيره الروسي، كثّفت روسيا قصفها لأوكرانيا. وكتب ترامب على شبكته الاجتماعية تروث سوشال «كانت لدي دائما علاقة جيدة جدا بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكنّ شيئا ما أصابه. لقد جنّ جنونه». وأضاف «قلت دائما إنه يريد أوكرانيا كلها وليس جزءا منها فقط، وقد يتضح أن هذا صحيح، ولكنه إن فعل ذلك، فسيؤدي الأمر إلى سقوط روسيا». وفي كييف، أعلن رئيس البلدية فيتالي كليتشكو تشغيل الدفاعات الجوّية للتصدّي لهجوم بمسيّرات.

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