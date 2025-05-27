فنزويلا: حزب مادورو يحقق فوزا ساحقا فـي الانتخابات

كاركاس ـ ا.ف.ب: حقّق حزب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو فوزا ساحقا في الانتخابات التشريعية والإقليمية التي قاطعتها المعارضة مع فوزه بـ23 من أصل 24 منصب حاكم ولاية وأغلبية مقاعد الجمعية الوطنية، وفقا للنتائج التي أعلنها المجلس الوطني للانتخابات. وفاز الحزب الاشتراكي الموحد الفنزويلي في كل الولايات باستثناء ولاية كوخيديس (وسط غرب)، وحصل ائتلاف مادورو على 82,68% من الأصوات المدلى بها في القوائم الوطنية لأعضاء الجمعية. وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات أكثر من 42%، فيما أصرت المعارضة على أن الإقبال في مراكز الاقتراع كان ضعيفا. وقال مادورو في خطاب أمام أنصاره «هذا الفوز هو انتصار للسلام والاستقرار في فنزويلا برمّتها». وأضاف «أثبتت الثورة البوليفارية اليوم أنها أكثر أهمية وقوة من أي وقت مضى. اليوم، أثبتنا قوة التشافيزية» الحركة التي أسسها الرئيس الراحل هوغو تشافيز.

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