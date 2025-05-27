نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصــر تدين الهجوم الإرهابى في النــيجر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تدين جمهورية مصر العربية الهجوم الإرهابى المشين الذى استهدف موقع لقوات الجيش بالنيجر في بلدة إكنوان والذى أسفر عن مقتل عشرات الأشخاص. وتؤكد مصر، حكومةً وشعبًا، تضامنها الكامل مع جمهورية النيجر.

وأعربت مصر عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لشعب النيجر الصديق ولأسر الضحايا، متمنيةً الشفاء العاجل للمصابين.

وتجدد مصر التأكيد على موقفها الثابت الرافض للإرهاب بكافة أشكاله، وتشدد على وقوفها بجانب النيجر في هذا الظرف الدقيق لمواجهة كافة أشكال العنف والإرهاب والتطرف التي تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار البلاد.