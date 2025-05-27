العالم اليوم - ألمانيا لإسرائيل: لن نتضامن معكم بالإجبار

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 27 مايو 2025 04:21 مساءً - وجه وزير الخارجية الألماني، يوهان فاديبول، الثلاثاء، انتقادات حادة لإسرائيل بسبب تردي الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

وقال فاديبول، موجها حديثه لإسرائيل: "ألمانيا لن تتضامن معكم بالإجبار".

وأضاف الوزير أنه: "من غير المقبول على الإطلاق أن لا يحصل سكان غزة على الطعام أو الدواء".

كما أكد أنه سيجري "اتصالا بوزير الخارجية الإسرائيلي (جدعون ساعر) في وقت لاحق، فالوضع لا يحتمل".

واعتبر الوزير أن المرحلة الحالية "تحتم علينا التفكير بجدية في أي من الخطوات الجديدة التي يلزم اتخاذها".

وكان المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، قد قال، الثلاثاء، إن ألمانيا تشعر بأكثر من مجرد القلق إزاء الأنشطة العسكرية الإسرائيلية في غزة.

وأضاف ميرتس، أن ما حدث خلال الأيام الماضية ليس ضروريا لمحاربة حماس أو حماية وجود إسرائيل.