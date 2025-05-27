العالم اليوم - السيسي وسانشيز يؤكدان رفضهما تهجير سكان غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 27 مايو 2025 04:21 مساءً - أكدت مصر وإسبانيا، الثلاثاء، رفضهما القاطع لاستمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، مع العمل على حشد الدعم لخطة إعمار القطاع من دون تهجير سكانه.

وخلال اتصال هاتفي بين الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، شدد الطرفان على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية.

كما أكد البلدان على ضرورة "إفساح المجال أمام تنفيذ حل الدولتين من خلال توسيع الإعتراف بالدولة الفلسطينية، مع حشد الدعم لتنفيذ الخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير سكانه"، وذلك وفق ما ذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية.

وأضاف المتحدث، أن الاتصال تناول الأوضاع في سوريا ولبنان وليبيا، حيث تم التأكيد على ضرورة الحفاظ على وحدة هذه الدول وسلامة أراضيها وأمن سكانها.

كما أكد الجانبان، على استمرار التشاور والتنسيق بين مصر وأسبانيا في مختلف الملفات الإقليمية، في ضوء الدور الهام الذي يضطلع به البلدان في استعادة الاستقرار الإقليمي.

وكشفت منظمة الصحة العالمية، الإثنين، عن وضع كارثي يتعلق بمخزونات المعدات الطبية والأدوية المتوفرة في قطاع غزة.

وقالت المنظمة، إن غالبية مخزونات المعدات الطبية نفدت في غزة إلى جانب 42 بالمئة من الأدوية الأساسية، بما في ذلك مسكنات الألم.

وصرّحت حنان بلخي المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط لصحفيين في جنيف قائلة: "بلغنا مستوى الصفر في المخزون بالنسبة لنحو 64 بالمئة من المعدات الطبية و42 بالمئة من الأدوية واللقاحات الأساسية".