روسيا: إسقاط 99 مسيرة أوكرانية

روسيا: إسقاط 99 مسيرة أوكرانيةأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم، أن وسائط الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت خلال الليلة الماضية 99 مسيرة أوكرانية فوق عدة مقاطعات.

وقال البيان: "إنه خلال الـ 24 ساعة الماضية اعترضت ودمرت أنظمة الدفاع الجوي العاملة 99 طائرة مسيرة أوكرانية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان: "تم تدمير 56 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بيلجورود، و25 فوق أراضي مقاطعة فورونيج، و7 فوق أراضي مقاطعة فلاديمير، و5 فوق أراضي مقاطعة كالوجا، و4 فوق أراضي مقاطعة تولا، وطائرة مسيرة أوكرانية واحدة فوق أراضي كل من مقاطعتي روستوف، وليبيتسك ".

تجدر الإشارة إلى أن الأنباء الصادرة عن البلدين تتضارب حول المعطيات الميدانية، دون إمكانية التحقق من تلك المعطيات من مصدر مستقل، نظرا لظروف الحرب والمعارك المستمرة منذ فبراير 2022.