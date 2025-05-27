نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية والهجرة يستهل زيارته إلى نواكشوط بلقاء نظيره الموريتاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استهل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة زيارته إلى نواكشوط يوم الثلاثاء ٢٧ مايو بلقاء د. محمد سالم ولد مرزوك، وزير الشئون الخارجية والتعاون الأفريقي والموريتانيين في الخارج بالجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة.

أعرب الوزير عبد العاطي عن التطلع للارتقاء بالعلاقات الثنائية بين مصر وموريتانيا في كافة المجالات، خاصة في المجال الإقتصادى والتجاري، مشيدًا بمستوى التنسيق والتعاون بين وزارتي الخارجية في البلدين، مبديًا التقدير لدعم موريتانيا للترشيحات المصرية في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، من بينها ترشيح الدكتور خالد العناني لمنصب المدير العام لمنظمة اليونسكو.

وأعرب وزير الخارجية في هذا الإطار عن التطلع لأن يمثل المنتدى الاقتصادي بين البلدين دفعة قوية للتعاون الاقتصادي، وأن يتمخض عنه دعم للعلاقات بين مجتمعي الأعمال في البلدين، مبرزًا الخبرات والإمكانيات التي تتمتع بها الشركات المصرية في إقامة المشروعات في القطاعات المختلفة. وأكد أن مصر منفتحة للتعاون مع موريتانيا في كافة المجالات، بما يحقق نقلة نوعيه في العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

كما بحث الوزيران المستجدات الإقليمية، حيث بحثا الأوضاع في قطاع غزة والجهود المصرية الرامية للعودة إلى إتفاق وقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع، فضلًا عن التأكيد على الرفض القاطع لتهجير الفلسطينيين من أرضهم. وتبادل الجانبان الرؤى أيضًا حول مختلف التحديات التي تواجهها القارة الأفريقية.