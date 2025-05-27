نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحة العالمية: نفاد غالبية مخزونات المعدات الطبية والأدوية الأساسية في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، عن نفاد غالبية مخزونات المعدات الطبية في قطاع غزة، وسط تحذيرات متكررة من تدهور الوضع الصحي والإنساني في القطاع نتيجة الأوضاع الراهنة.

وأكدت المنظمة في بيان رسمي أن 42% من الأدوية الأساسية، بما في ذلك مسكنات الألم واللقاحات الضرورية، قد نفدت تمامًا من المخزونات المتاحة، ما ينذر بأزمة صحية خطيرة تهدد حياة آلاف المرضى في غزة.

وفي هذا السياق، قالت حنان بلخي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لمنطقة شرق المتوسط: "لقد وصلنا إلى مستوى صفر في المخزون لما يقرب من 64% من المعدات الطبية و42% من الأدوية الأساسية واللقاحات."

وأعربت بلخي عن قلقها العميق من تأثير هذا الوضع الكارثي على المرضى في غزة، خاصة الأطفال وكبار السن والمرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة، مؤكدة أن استمرار تدهور الوضع الصحي قد يؤدي إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة.

ودعت منظمة الصحة العالمية المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية إلى التحرك العاجل لتوفير الدعم الطبي والمساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وضمان وصول الإمدادات بشكل آمن وسريع للمستشفيات والمراكز الطبية التي تعاني من نقص حاد في المستلزمات الأساسية.