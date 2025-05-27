‏وسائل إعلام إسرائيلية: اعتراض صاروخين أطلقا من اليمن باتجاه إسرائيل خلال 3 ساعات

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أحمد جودة - القاهرة - أفادت ‏وسائل إعلام إسرائيلية، باعتراض صاروخين أطلقا من اليمن باتجاه إسرائيل خلال 3 ساعات.

واستهدفت 10 موجات متتالية من الغارات الأمريكية، مخازن أسلحة ومنازل قيادات حوثية في صعدة.

وأكدت وسائل إعلامية، أن الغارات الأمريكية على مواقع الحوثيين لا تزال مستمرة في عدة مدن يمنية.

وتجدّدت الغارات الأمريكية على العاصمة اليمنية صنعاء، صباح الأحد، وسماع دوي سلسلة من الانفجارات.