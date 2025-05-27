نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انفجار عبوة ناسفة قرب طريق استيطاني شمال رام الله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء 27 مايو 2025، بوقوع انفجار عبوة ناسفة على طريق استيطاني قرب قرية دير أبو مشعل، الواقعة شمال مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، ولم تصدر حتى الآن أي تقارير رسمية حول وقوع إصابات أو أضرار نتيجة الانفجار.

ويأتي هذا الانفجار في ظل تصاعد التوترات الأمنية بالضفة الغربية، في وقت كثفت فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي من عملياتها العسكرية والاقتحامات للمدن والقرى الفلسطينية.

اقتحامات إسرائيلية واسعة في محافظة رام الله والبيرة

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت فجر اليوم عددًا من القرى والبلدات بمحافظة رام الله والبيرة، وشملت الاقتحامات كلًا من:

بلعين

نعلين

صفا

كفر نعمة

المغير

ومخيم الجلزون للاجئين

وأشارت "وفا" إلى أن قوات الاحتلال لم تعلن عن تنفيذ أي اعتقالات أو تسجيل مواجهات مع المواطنين حتى لحظة إعداد هذا التقرير.

اقتحام منازل المواطنين ونصب حواجز عسكرية جنوب نابلس

وفي سياق متصل، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عملياتها في مناطق أخرى من الضفة الغربية، حيث اقتحمت قرية اللبن الشرقية جنوب مدينة نابلس، وداهمت عددًا من منازل المواطنين الفلسطينيين.

وأفادت وكالة "وفا" بأن قوات الاحتلال نصبت حاجزين عسكريين على المدخل الشرقي الرئيسي للقرية والمدخل الشمالي، وأوقفت المركبات المارة للتدقيق في بطاقات المواطنين الشخصية، ما أدى إلى تعطيل حركة المرور وتسبب بحالة من التوتر والقلق بين الأهالي.

اقتحامات متكررة تعكس تصعيدًا ميدانيًا مستمرًا

تأتي هذه التطورات في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، حيث تكثف قوات الاحتلال من اقتحاماتها اليومية، وما يصاحبها من عمليات دهم وتفتيش للمنازل، واعتقالات عشوائية، واعتداءات على المواطنين، في محاولة لفرض السيطرة الأمنية على المناطق الفلسطينية، الأمر الذي يزيد من حالة التوتر والاحتقان في المنطقة.