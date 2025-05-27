نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إطلاق نار جماعي في متنزه فيرمونت بولاية فيلادلفيا يسفر عن قتلى وجرحى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت قناة ABC الأمريكية، الثلاثاء 27 مايو 2025، بأن حادث إطلاق نار جماعي وقع داخل متنزه فيرمونت بولاية فيلادلفيا، وأسفر عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة تسعة آخرين بجروح متفاوتة.

وأوضحت القناة أن الحادث وقع مساء الاثنين نحو الساعة 10:30 بالتوقيت المحلي، في منطقة ليمون درايف بالقرب من ملعب ليمون هيل وملعب كرة السلة، حيث كان يتجمع عدد كبير من الأشخاص للاحتفال بـ "يوم الذكرى".

تفاصيل الحادث وتدخل الشرطة

وذكرت مصادر في شرطة فيلادلفيا أن الحادث جاء على الأرجح نتيجة تجمع ضم مئات الأشخاص بمناسبة "يوم الذكرى"، مما أدى إلى حدوث الفوضى بعد إطلاق النار.

وأكدت المصادر أن الشرطة توجهت إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغات وبدأت التحقيقات لمعرفة ملابسات الواقعة ودوافعها.

وفي سياق متصل، ذكرت قناة FOX 29 الأمريكية أن الشرطة قامت بإغلاق حديقة ليمون هيل بالكامل عقب مغادرة المئات من الحضور الذين كانوا يشهدون الفعالية وقت وقوع الحادث.

جهود الشرطة مستمرة للقبض على الجناة

تواصل شرطة فيلادلفيا جهودها لتحديد هوية الجناة والقبض عليهم، بينما لم تصدر حتى الآن أي بيانات رسمية حول تفاصيل المشتبه بهم أو طبيعة الأسلحة المستخدمة في الهجوم.

كما ناشدت الشرطة أي شهود عيان بالإدلاء بشهاداتهم أو تقديم أي معلومات من شأنها المساعدة في التحقيقات الجارية.