العالم اليوم - كوريا الشمالية تحذر من مشروع ترامب.. سيناريو حرب نووية

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 27 مايو 2025 03:28 صباحاً - وصفت كوريا الشمالية مشروع الرئيس الأميركي دونالد ترامب لبناء درع صاروخية باسم "القبة الذهبية" بأنه تهديد "خطير للغاية" يهدف إلى تسليح الفضاء، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية الثلاثاء.

وأصدرت وزارة الخارجية في بيونغيانغ مذكرة "لإبلاغ المجتمع الدولي بأن إنشاء الولايات المتحدة لنظام دفاع صاروخي جديد هو مبادرة تهديدية خطيرة للغاية تهدف إلى تهديد الأمن الاستراتيجي للدول المسلحة نوويا"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

وأعلن ترامب عن تفاصيل جديدة وتمويل أولي لنظام الدرع الصاروخية الأسبوع الماضي، واصفا إياه بأنّه "مهمّ للغاية لنجاح وحتى بقاء بلدنا".

ويواجه المشروع تحديات تقنية وسياسية جمة، بحسب محللين، وقد تكون تكلفته باهظة.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إنّ المذكرة التي قدّمتها الوزارة اتهمت الولايات المتحدة بأنها "عازمة على التحرك لعسكرة الفضاء الخارجي".

وأضافت الخارجية أن "الخطة الأميركية لبناء نظام دفاع صاروخي جديد هي السبب الجذري لإشعال سباق تسلح نووي وفضائي عالمي من خلال إثارة المخاوف الأمنية للدول المسلحة نوويا وتحويل الفضاء الخارجي إلى ميدان حرب نووية محتمل".

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن معهد الدراسات الأميركية التابع لوزارة الخارجية الكورية الشمالية القول إن خطة القبة الذهبية "هي نتاج نموذجي لسياسة الغطرسة والتعالي والتعسف وهي سيناريو حرب نووية في الفضاء الخارجي".

وتهدف واشنطن أن تستفيد القبة الذهبية من شبكة من مئات الأقمار الاصطناعية التي تدور حول العالم، وستزودها بأجهزة استشعار متطورة وصواريخ اعتراضية لإسقاط صواريخ بعد انطلاقها من دول مثل الصين أو إيران أو كوريا الشمالية أو روسيا.

وأعربت الصين أيضا عن معارضتها الشديدة للمشروع، متهمة الولايات المتحدة بتقويض الاستقرار العالمي.