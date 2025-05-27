العالم اليوم - الشرطة البريطانية: حادث الدهس في ليفربول ليس إرهابيا

انتم الان تتابعون خبر الشرطة البريطانية: حادث الدهس في ليفربول ليس إرهابيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 27 مايو 2025 02:18 صباحاً - عبرت الشرطة البريطانية، الإثنين، عن اعتقادها بأن واقعة دهس حشد من مشجعي كرة القدم في ليفربول بسيارة اليوم كانت حادثا معزولا وليس لها علاقة بالإرهاب.

وقالت جينيفر سيمز، مساعدة رئيس شرطة ميرسيسايد، في مؤتمر صحفي: "ما يمكنني أن أخبركم به هو أننا نعتقد بأنه حادث منعزل، ولا نبحث حاليا عن أي شخص آخر له علاقة به".

وأضافت أنه يُعتقد بأن سائق السيارة هو الرجل البريطاني الأبيض البالغ من العمر 53 عاما والذي اعتُقل بعد فترة وجيزة من وقوع الحادث.

ماذا حدث؟

أعلنت الشرطة في ليفربول، الإثنين، أن سيارة صدمت عددا من المارة في المدينة الواقعة في شمال إنجلترا أثناء احتفال نادي ليفربول لكرة القدم بفوزه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقالت الشرطة، إنها تلقت اتصالا بعيد الساعة السادسة مساء (الخامسة مساء بتوقيت غرينتش) "عقب ورود أنباء عن وقوع تصادم بين سيارة وعدد من المشاة" في وسط مدينة ليفربول.

واعتقلت الشرطة رجلا يعتقد أنه صدم بسيارته عددا من المارة، بينما لم تحدد حتى الآن ما إذا سقط ضحايا.

ورأى صحفي في وكالة فرانس برس 4 أشخاص على الأقل ينقلون على حمالات.