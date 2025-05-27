العالم اليوم - زيلينسكي يتهم روسيا بالتخطيط لشن هجوم جديد

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 27 مايو 2025 01:21 صباحاً - اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الإثنين، روسيا بالتخطيط لشن هجوم جديد، مشيرا إلى أنه لا توجد علامات على أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يدرس بجدية حلا دبلوماسيا.

وقال زيلينسكي في كلمته المسائية التي يلقيها عبر الفيديو: "يمكننا أن نرى من المعلومات التي حصلت عليها أجهزة الاستخبارات ومن البيانات المفتوحة المصدر أن بوتين ومساعديه لا يعتزمون إنهاء الحرب".

وتابع: "على العكس من ذلك، هناك أدلة كثيرة على أنهم يستعدون لعمليات هجومية جديدة".

وقال زيلينسكي إن هذا يظهر ازدراء موسكو لكل الذين يحاولون تحقيق السلام، في إشارة محتملة إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي قدم نفسه كوسيط لحل سلمي للحرب منذ توليه السلطة في يناير.

وأضاف زيلينسكي أن الهجمات واسعة النطاق التي شنتها القوات الروسية على المدن الأوكرانية بصواريخ باليستية وصواريخ كروز وأكثر من 900 طائرة مسيرة خلال الأيام الثلاثة الماضية كانت بلا جدوى من الناحية العسكرية.

وقال إن تلك الهجمات لم تسفر إلا عن التدمير وجدد دعوته لزيادة الضغط على موسكو من خلال فرض المزيد من العقوبات.

وتعليقا على هذه الهجمات، قال الرئيس ترامب للصحفيين إنه "غير سعيد بما يفعله بوتين".

وتابع: "نحن في وسط الحديث وهو يطلق الصواريخ على كييف ومدن أخرى. أنا لا أحب ذلك على الإطلاق. وأنا مندهش. أنا مندهش للغاية".

وتابع ترامب تصريحاته بنشر منشور على منصة التواصل الاجتماعي تروث سوشيال: "لقد كانت لدي دائما علاقة جيدة للغاية مع فلاديمير بوتين رئيس روسيا، ولكن شيئا ما حدث له. لقد أصبح مجنونا تماما".