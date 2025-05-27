نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نوفاك: روسيا تعارض الإجراءات غير السوقية بفرض سقف أسعار النفط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك خلال مشاركته في منتدى القوقاز الاستثماري، عن معارضة موسكو للتدابير غير السوقية مثل فرض سقوف لأسعار النفط الروسي.

وقال نوفاك في تعليقه على مخاطر تراجع صادرات النفط الروسي في حال تخفيض سقف الأسعار: "نحن دائما نعارض هذه الإجراءات غير السوقية المتعلقة بفرض سقوف الأسعار والحظر، حيث يُسمح بالتوريد إلى بعض الأماكن دون غيرها. كل هذا غير سوقي ويؤثر سلبا على السوق. لذلك فإننا نرفض مبدئيا مثل هذه المناقشات والأفكار".

كما أكد نائب رئيس الوزراء الروسي أن الإحصائيات تُظهر عدم تأثر صادرات النفط الروسي بفرض الغرب سقفا لأسعاره.

وقال: "بالنسبة لتأثير ذلك على الصادرات، يكفي الرجوع للإحصائيات عند تطبيق السقف الساري حاليا، حيث يتبين أن ديناميكية الصادرات لم تتغير".

وتستضيف مدينة مينيرالنيه فودي Mineralnye vody الروسية الأسبوع الجاري فعاليات منتدى القوقاز الاستثماري وسط مشاركة فعالة من قطاع الأعمال ومسؤولين ودول أجنبية.

ويعد الحدث منصة لجذب الاستثمارات إلى منطقة القوقاز الروسية، ويتم في المنتدى عرض مشاريع من كافة مناطق شمال القوقاز