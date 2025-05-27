بيسكوف: الولايات المتحدة تلعب الدور الأكثر نشاطا في الوساطة بشأن أوكرانيا

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أحمد جودة - القاهرة - صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم الاثنين، بأن الولايات المتحدة تلعب اليوم الدور الأكثر نشاطا في الوساطة لتسوية الوضع في أوكرانيا.

وقال بيسكوف للصحفيين "الولايات المتحدة لا تزال تلعب الدور الأكثر نشاطا"، مؤكدا أن روسيا ممتنة لتركيا لجهود الوساطة التي تبذلها في تسوية الوضع في أوكرانيا، وكذلك لجميع الدول الأخرى.

وأضاف ردا على سؤال حول مدى أهمية الوساطة التركية في قضية التسوية بالنسبة لروسيا: " لقد وفرت تركيا مكانا، تقدم تركيا بالفعل خدمات الوساطة، ومثل جميع الدول الأخرى، نحن ممتنون لزملائنا وأصدقائنا الأتراك".

وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، أنه لا يوجد حاليا أي حديث عن صفقة حبوب، مشيرا إلى أن صيغة المفاوضات بشأن أوكرانيا أصبحت مختلفة، وقال بيسكوف قبل لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وردا على سؤال حول ما إذا كانت صفقة الحبوب مسألة مبدئية بالنسبة للجانب التركي: "نحن لا نتحدث عن هذا الآن. هناك آلية مختلفة للمفاوضات الآن".

وشدد بيسكوف، على أن مسألة استمرار تبادلات الأسرى الجماعي مع أوكرانيا تعتمد على مزيد من المفاوضات.

وقال ردا على سؤال من الصحفيين حول مشروع مذكرة للتسوية مع الجانب الأوكراني: " نُحضر نص المذكرة، حيث سيتم تسليم مسودتها إلى الجانب الأوكراني. وبدورنا سنتلقى مسودة مذكرة من الجانب الأوكراني