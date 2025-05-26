العالم اليوم - إنفيديا قد تستهدف السوق الصينية برقائق AI منخفضة التكلفة

انتم الان تتابعون خبر إنفيديا قد تستهدف السوق الصينية برقائق AI منخفضة التكلفة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 26 مايو 2025 02:44 مساءً - نقلت وكالة رويترز عن مصادر قولها إن إنفيديا ستطلق مجموعة رقائق ذكاء اصطناعي جديدة للصين بسعر أقل بكثير من الطراز إتش20 الذي تم فرض قيود على تصديره إليها في الآونة الأخيرة وتخطط لبدء إنتاج ضخم في وقت قريب قد يكون يونيو.

وذكر اثنان من المصادر أن وحدة معالجة الرسومات ستكون جزءا من أحدث جيل من معالجات الذكاء الاصطناعي من إنفيديا بمعمارية بلاكويل، ومن المتوقع أن يتراوح سعرها بين 6500 و8000 دولار، أي أقل بكثير من سعر إتش20 الذي يتراوح بين 10 آلاف و12 ألف دولار.

ويعكس السعر الأقل المواصفات الأضعف واشتراطات التصنيع الأبسط للرقائق الجديدة.

وقال المصدران إن الجهاز سيعتمد على معالج الرسومات آر.تي.إكس برو 6000دي من إنفيديا، وهو معالج رسومات من فئة الخوادم، وسيستخدم ذاكرة جي.دي.دي.آر7 التقليدية بدلا من ذاكرة ذات نطاق ترددي مرتفع أكثر تقدما.

وأضافا أن إنفيديا لن تستخدم تكنولوجيا التصنيع المتقدمة الخاصة بشركة تي.إس.إم.سي في تايوان التي تتيح وضع شرائح متعددة على الرقاقة الواحدة.

ولم ترد تقارير سابقة عن سعر الرقاقة الجديدة وتوقيت إنتاجها والتفاصيل المذكورة أعلاه.

ورفضت المصادر التي تحدثت معها رويترز لكتابة هذا التقرير الكشف عن هوياتهم لأنهم غير مصرح لهم بالتحدث مع وسائل الإعلام.

وقال متحدث باسم إنفيديا إن الشركة لا تزال تقيم خياراتها "المحدودة... إلى أن نستقر على تصميم منتج جديد ونحصل على موافقة الحكومة الأمريكية، فإننا مستبعدون فعليا من سوق مراكز البيانات في الصين الذي تبلغ قيمته 50 مليار دولار".

وأحجمت شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات عن التعليق على تقرير وكالة رويترز.