نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صحة فلسطين: استشهاد 30 مدنيًا بينهم أطفال ونساء في قصف مدرسة بقطاع غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور خليل الدقران، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت مجزرة جديدة منذ فجر اليوم، الإثنين، باستهداف مدرسة كانت تأوي نازحين في محافظة غزة، ما أسفر عن استشهاد 30 مدنيًا، بينهم أطفال ونساء، وإصابة العشرات بجروح بالغة، في ظل أوضاع إنسانية وصحية وصفها بـ«الكارثية» مع استمرار التصعيد العسكري على القطاع.

تفاصيل القصف والمجزرة

وأوضح الدقران، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أن القصف المكثف حول المدرسة أدى إلى تفحم جثث الضحايا وتحول الموقع إلى أنقاض وأشلاء متناثرة، مشيرًا إلى أن المستشفيات، وعلى رأسها مستشفى المعمداني ومستشفى الشفاء، استقبلت جثث الشهداء والمصابين في ظل ظروف تشغيلية شديدة الصعوبة، حيث تعمل هذه المرافق بشكل جزئي فقط، بسبب الحصار ونقص الإمدادات الطبية.

وأكد الدقران أن أكثر من 50 مصابًا، معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن، نقلوا إلى المستشفيات وهم في حالة حرجة، يعانون من إصابات في الرأس والصدر، وحروق من الدرجة الثانية والثالثة، مشيرًا إلى أن قوات الاحتلال استخدمت أسلحة محرمة دوليًا خلال الهجوم، في انتهاك صارخ للقوانين الإنسانية الدولية واتفاقيات جنيف.

حصيلة الضحايا تتزايد في غزة

وأشار المتحدث إلى أن المجازر لم تقتصر على المدرسة المستهدفة، بل شهدت محافظات أخرى في قطاع غزة هجمات مشابهة منذ فجر اليوم، ما أدى إلى ارتفاع حصيلة الشهداء إلى أكثر من 50، فضلًا عن مئات المصابين، وسط تفاقم الوضع الإنساني في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي والاعتداءات المتكررة على المدنيين والمنشآت المدنية، بما في ذلك المدارس والمستشفيات ومراكز الإيواء.

نداءات استغاثة دولية

ودعا الدقران المجتمع الدولي، ومنظمات حقوق الإنسان، إلى التدخل العاجل لوقف هذه الجرائم الوحشية بحق المدنيين الأبرياء، مؤكدًا أن استمرار استهداف المرافق التعليمية والصحية يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان، تُضاف إلى سجل الاحتلال الحافل بالانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة.