نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- بن غفير يقتحم باحات المسجد الأقصى في ذكرى احتلال القدس الشرقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، باحات المسجد الأقصى اليوم الاثنين، برفقة عدد من الوزراء وأعضاء الكنيست من حزب "عوتسما يهوديت" الذي يرأسه.

جاء هذا الاقتحام في إطار إحياء ذكرى احتلال وضم إسرائيل للقدس الشرقية، حيث وصل عدد المستوطنين المقتحمين اليوم لباحات المسجد الأقصى إلى نحو 1،200 شخص، وفقًا لدائرة الأوقاف.

إحياء "يوم القدس" وذكرى ضم القدس الشرقية

وتزامن اقتحام بن غفير مع إحياء "يوم القدس" وذكرى ضم إسرائيل للقدس الشرقية في عام 1967. وظهر بن غفير في مقطع فيديو نشره عبر تطبيق تليجرام وهو في باحات المسجد الأقصى، خلفه مسجد قبة الصخرة.

وقال بن غفير في الفيديو: "صعدت إلى جبل الهيكل لمناسبة يوم القدس، صليت من أجل النصر في الحرب، من أجل عودة جميع أسرانا، ومن أجل نجاح رئيس جهاز الشاباك الجديد ديفيد زيني. عيد قدس سعيد".

مسيرة الأعلام والفعاليات المرتبطة بالذكرى

ومن المقرر أن تنظم اليوم ما تسمى بمسيرة الأعلام، التي تنطلق من القدس الغربية عبر البلدة القديمة والحي الإسلامي وصولًا إلى حائط البراق، في إطار الاحتفالات التي تشهدها المدينة في ذكرى "يوم القدس".