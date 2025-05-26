العالم اليوم - محافظة القاهرة تفرض غرامات كبيرة على ذبح الأضاحي في الشوارع

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 26 مايو 2025 01:45 مساءً - قررت محافظة القاهرة في مصر، فرض غرامات مالية على من يذبح الأضاحي بالشارع ويترك مخلفات الذبح.

وأكد إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أنه سيتم تحرير محاضر لمن يقوم بذبح الأضاحي بالشارع ويترك المخلفات والدماء، مشيرا إلى أن قيمة الغرامة تختلف حسب حجم المخالفة وتصل إلى 10 آلاف جنيه.

كما أشار محافظ القاهرة، إلى تشديد الرقابة للتيقن من عدم الذبح خارج المجازر حفاظا على البيئة وصحة المواطنين والنظافة العامة، وللتأكد من سلامة اللحوم مع فتح كافة المجازر الحكومية بالقاهرة لاستقبال أضاحي المواطنين، وتيسير تقديم خدمة الذبح مجانا للأهالي الراغبين فى ذبح الأضحية طوال أيام العيد.

وتشمل الخدمة المجانية الكشف على الحيوان قبل الذبح والكشف على اللحوم والاستضافة لحين انتهاء الذبح والتجهيز ومكان انتظار السيارة.

وشدد المحافظ، على حظر اقامة أي شوادر (الشادر مكان مؤقت أو مظلة كبيرة تُنصب في الأسواق أو الشوارع) لعرض الذبائح الحية بالطرق العامة سواء للمواطنين أو محلات الجزارة، لعدم إعاقة حركة المرور، مؤكدا سرعة التعامل بحزم مع المخالفين، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.

كما لفت المحافظ إلى أن المجازر التابعة للمديرية تعمل على مدار 24 ساعة خلال فترة العيد.

وطالب المحافظ هيئة نظافة وتجميل وإنارة القاهرة برفع مخلفات الذبح من الشوارع على الفور حفاظا على البيئة وصحة المواطنين، وتحرير محاضر التلوث البيئي اللازمة.

من جانبه أوضح صبرى زينهم، مدير مديرية الطب البيطري أن القانون ينص على أنه في حالة الذبح للبيع خارج المجازر تصل العقوبة للحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه وتتضاعف في حالة تكرار المخالفة.

وفي نفس السياق أضافت، نعمة عارف مدير عام الادارة العامة للمجازر والصحة العامة، أنه بالنسبة للمواطن الذي يذبح الأضاحي في الشوارع، أو أمام المنازل، فيعد مخالفا لقانون البيئة وقد تصل العقوبة لـ 10 آلاف جنيه طبقا لحجم المخالفة وأثرها البيئي بالشارع.

وأشارت مدير عام الإدارة العامة للمجازر والصحة العامة، إلى أنه سيتم الذبح طوال ايام العيد داخل المجازر المرخصة مجانا للجمهور، كما يوجد غرفة عمليات في كل حي لتلقي بلاغات المواطنين بوجود أي مشكلات لحلها.