نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إطلاق صواريخ وصفارات إنذار و50 شهيدًا في غارات إسرائيلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت الأوضاع في قطاع غزة تصعيدًا خطيرًا مع استمرار الغارات الإسرائيلية ورد المقاومة بإطلاق الصواريخ، حيث أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن تفعيل صفارات الإنذار بعد رصد إطلاق صواريخ من غزة، حسب ما أوردته قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

8 صواريخ خلال أسبوع.. واعتراضات إسرائيلية

وأفادت إذاعة جيش الاحتلال بأن 8 صواريخ أطلقت من قطاع غزة باتجاه إسرائيل خلال الأسبوع الجاري، في تصعيد يعكس استمرار التوتر على جبهة غزة.



وأوضح جيش الاحتلال أنه اعترض صاروخًا أُطلق من غزة قبل دخوله مناطق الغلاف، كما رصد إطلاق ثلاثة صواريخ جديدة من جنوب قطاع غزة باتجاه المناطق الإسرائيلية المحاذية.

50 شهيدًا فلسطينيًا منذ فجر اليوم

وفي سياق متصل، أكدت مصادر طبية فلسطينية ارتفاع حصيلة الشهداء جراء الغارات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة إلى 50 شهيدًا منذ فجر اليوم، في ظل غارات مكثفة استهدفت مواقع عدة بالقطاع.

مقتل أبناء الطبيبة آلاء النجار.. وتوقعات بتطورات خطيرة

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن أبناء الطبيبة الفلسطينية آلاء النجار لقوا مصرعهم جراء القصف الإسرائيلي، مشيرة إلى أن هذا الحدث قد يمثل نقطة تحول في مسار الحرب، وسط توقعات بتصعيد الردود من قبل الفصائل الفلسطينية.