نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- ترامب يتحدث عن أخبار سارة بشأن إيران وحماس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن هناك احتمالًا لوجود أخبار سارة فيما يخص الملف الإيراني وكذلك مع حركة حماس بشأن الأوضاع في قطاع غزة، وذلك حسب ما أوردته وسائل إعلام أمريكية.

في الوقت ذاته، أكدت وزارة الصحة بقطاع غزة استشهاد 37 فلسطينيًا منذ فجر الأحد، بنيران الجيش الإسرائيلي، وسط استمرار العدوان الإسرائيلي العنيف على القطاع، وفق ما أوردته وسائل إعلام فلسطينية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، في بيان رسمي اليوم الأحد، إحصائية محدثة للشهداء والجرحى، مشيرة إلى استشهاد أكثر من 3 آلاف فلسطيني وإصابة آلاف آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 18 مارس الماضي.

من جانبه، أفاد مكتب الإعلام الحكومي في غزة بأن الاحتلال الإسرائيلي يفرض سيطرته العسكرية على 77% من مساحة قطاع غزة، عبر سياسة التطهير العرقي وعمليات الإخلاء القسري وارتكاب الإبادة الجماعية الممنهجة بحق المدنيين الفلسطينيين، في واحدة من أبشع الجرائم التي يشهدها العالم في القرن الحادي والعشرين.

وأكد المكتب أن قوات الاحتلال تواصل ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية، وهي جرائم دولية خطيرة تتضمن كافة أركان الجريمة وفق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، كما ترتكب جريمة التهجير القسري المنهجي بحق أبناء الشعب الفلسطيني، والتي تندرج ضمن الجرائم ضد الإنسانية حسب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.