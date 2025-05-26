العالم اليوم - إيران: لن نعلّق تخصيب اليورانيوم لإبرام اتفاق نووي

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 26 مايو 2025 11:23 صباحاً - قال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم الإثنين إن طهران لن تقبل بتعليق تخصيب اليورانيوم مؤقتا لإبرام اتفاق نووي مع الولايات المتحدة.

وأضاف بقائي في مؤتمر صحفي أن طهران تعتبر منع تخصيب اليورانيوم، وهو أمر يدعو إليه بعض المسؤولين الأميركيين، "خطا أحمر" في المفاوضات.

وأكد أنه لم يتحدد موعد بعد للجولة السادسة من المحادثات مع واشنطن.

وأشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الأحد إلى وجود تقدم مع إيران بشأن برنامجها النووي، وألمح إلى احتمال صدور إعلان خلال "اليومين المقبلين".

وكان ترامب أكثر تفاؤلا بشكل ملحوظ من الوسيط العُماني للمحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، الذي قال يوم الجمعة إن الدولتين أحرزتا تقدما "جزئيا ولكن غير حاسم" في الجولة الخامسة من المفاوضات في روما.

وصرّح ترامب للصحفيين في شمال نيوجيرسي بعد مغادرته نادي الغولف، حيث قضى معظم عطلة نهاية الأسبوع قائلا: "لقد أجرينا محادثات جيدة جدا مع إيران. ولا أعرف ما إذا كنت سأخبركم بشيء جيد أو سيء خلال اليومين المقبلين، لكن لدي شعور بأنني قد أخبركم بشيء جيد".

وشدد قائلا: "لقد أحرزنا تقدما حقيقيا، تقدما جادا" في المحادثات التي جرت يومي السبت والأحد.

وتابع ترامب: "دعونا نرى ما سيحدث، لكنني أعتقد أننا قد نحصل على بعض الأخبار الجيدة على جبهة إيران".

ومثّل الولايات المتحدة في المحادثات التي جرت في السفارة العُمانية في روما المبعوث الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، ومدير تخطيط السياسات بوزارة الخارجية مايكل أنتون.

وتبحث الدولتان كيفية كبح برنامج إيران النووي مقابل رفع بعض العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة على طهران.