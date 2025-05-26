العالم اليوم - ساعر: الولايات المتحدة أقرب حلفاء إسرائيل في العالم

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 26 مايو 2025 11:23 صباحاً - قال وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة أقرب حلفاء إسرائيل في العالم.

وخلال مؤتمر صحفي لساعر ووزيرة الأمن الداخلي الأميركي كريستي نويم، قال الوزير الإسرائيلي: "أقول لأعدائنا إن إسرائيل لن تستسلم أبدا للإرهاب".

من جانبها، قالت نويم إن الرئيس دونالد ترامب "يقف إلى جانب إسرائيل".

أما السفير الأميركي في إسرائيل مايك هاكابي فاعتبر أن "العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل لن تتزعزع".

واستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، في القدس نويم التي تزور إسرائيل.

وأفادت وسائل إعلام أميركية وإسرائيلية أن ترامب أرسل نويم إلى القدس عقب مقتل اثنين من موظفي السفارة الإسرائيلية في واشنطن الأسبوع الماضي.

وأفاد مكتب نتنياهو في بيان مقتضب مساء الأحد أن السفير الأميركي مايك هاكابي رافق نويم في اجتماعها مع رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وأضاف البيان أن نويم أعربت خلال الاجتماع عن "دعمها الثابت لرئيس الوزراء ودولة إسرائيل"، وعن تقديرها "لإدارته للحرب" في غزة.

وتأتي هذه الزيارة في الوقت الذي تصعّد فيه إسرائيل هجومها على غزة في جهد متجدد كما تصفه للقضاء على حماس.