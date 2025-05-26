العالم اليوم - 2.3 مليار دولار أرباح الشركات المدرجة التابعة لـ"أدنوك"

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 26 مايو 2025 10:20 صباحاً - وأظهرت الشركات المدرجة أداءً مالياً قوياً خلال الربع الأول، بالتزامن مع تحقيقها تقدماً ملموساً في تنفيذ أولوياتها الإستراتيجية التي تستهدف دفع عجلة النمو وزيادة الأرباح.

أدنوك للتوزيع

حققت "أدنوك للتوزيع" خلال الربع الأول من عام 2025 صافي ربح بلغ 639 مليون درهم (174 مليون دولار) بزيادة بنسبة 16 بالمئة على أساس سنوي، محققة بذلك أعلى أرباح للربع الأول من العام قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، وجاءت هذه النتائج القوية مدفوعةً بمبيعات قياسية وأداء قوي في قطاع التجزئة لغير الوقود.

وأضافت الشركة 20 محطة خدمة جديدة إلى شبكتها خلال الربع الأول، ليصل إجمالي عدد المحطات التابعة لها إلى 915، مما يُمثل تقدماً كبيراً نحو تحقيق هدفها لإضافة 40 إلى 50 محطة خدمة جديدة بحلول نهاية عام 2025.

كما أكدت "أدنوك للتوزيع" التزامها بسياستها لتوزيعات الأرباح النقدية، والتي تهدف إلى توزيع أرباح نقدية سنوية بقيمة 2.57 مليار درهم (700 مليون دولار) بمعدل (20.57 فلس للسهم الواحد) أو 75 بالمئة على الأقل من صافي الأرباح، أيهما أعلى، وذلك حتى عام 2028.

أدنوك للحفر

من جهتها أعلنت شركة "أدنوك للحفر" تحقيقها لنتائج مالية قوية للربع الأول للعام 2025، حيث شهدت الإيرادات زيادة بنسبة 32 بالمئة على أساس سنوي حيث بلغت 4.30 مليار درهم (1.17 مليار دولار)، كما ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء إلى 1.96 مليار درهم (533 مليون دولار) بزيادة 22 بالمئة على أساس سنوي، وارتفع صافي الربح بنسبة 24 بالمئة إلى 1.30مليار درهم (341 مليون دولار) على أساس سنوي.

كما أعلنت الشركة عن فوزها بعقود جديدة بقيمة تتجاوز قيمتها 8.8 مليار درهم (2.4 مليار دولار)، مما يعزز وضوح الرؤية لأرباح الشركة لسنوات قادمة، ويدعم العائدات القوية المتوقعة بمليارات الدولارات.

واعتمد مجلس الإدارة توزيع الأرباح على أساس ربع سنوي، وبلغت قيمة مدفوعات الربع الأول للعام 2025، 217 مليون دولار.

وتتوقع "أدنوك للحفر" تحقيق إيرادات تتراوح بين 4.60 – 4.80 مليار دولار، وصافي ربح يتراوح بين 1.35 – 1.45 مليار دولار للعام 2025.

أدنوك للغاز

من ناحيتها، أعلنت شركة "أدنوك للغاز" تحقيق صافي دخل، خلال الربع الأول من عام 2025، بلغ 4.7 مليار درهم (1.27 مليار دولار) بزيادة قدرها 7 بالمئة على أساس سنوي، وأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، بلغت 7.9 مليار درهم (2.16 مليار دولار) مُتجاوزةً ما حققته خلال الربع الأول من عام 2024 بنسبة 4 بالمئة، بحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية.

يأتي هذا الأداء مدفوعاً بالزيادة المستمرة في الطلب المحلي على الغاز، إضافة إلى تطبيق الشركة لبرنامج فعّال لإجراء أعمال الصيانة الدورية في المصانع وفقاً لخطط مسبقة بهدف تعزيز قدرة الشركة في مجال معالجة الغاز.

وتستمر "أدنوك للغاز" في تنفيذ الاستثمارات الضرورية لتحقيق هدفها المتمثل في زيادة الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء على المدى الطويل بأكثر من 40 بالمئة خلال الفترة بين عامي 2023 و2029.

وكانت "أدنوك للغاز" قد وقّعت عدداً من الاتفاقيات المهمة لتوريد الغاز الطبيعي المسال بلغت قيمتها 30.24 مليار درهم (9 مليارات دولار) مع مجموعة من الشركات من بينها "مؤسسة النفط الهندية المحدودة "، و"شركة جيرا للأسواق العالمية" اليابانية، وشهدت نتائج الربع الأول ارتفاعاً في المصاريف الرأسمالية بنسبة 43 بالمئة على أساس سنوي.

وفي 13 مايو الجاري، تم اختيار "أدنوك للغاز" لإدراجها في مؤشر"مورغان ستانلي كابيتال إنترناشونال للأسواق الناشئة MSCI"، وذلك بعد استيفاء الشركة لجميع المتطلبات اللازمة.

ومن المقرر أن يدخل هذا الإدراج حيز التنفيذ في 2 يونيو 2025، ومن المتوقع أن يؤدي إلى زيادة التدفقات النقدية بمبلغ يتراوح بين 300-500 مليون دولار وجذب المزيد من المؤسسات الاستثمارية العالمية.

أدنوك للإمداد والخدمات

من جانبها أعلنت "أدنوك للإمداد والخدمات" عن نتائج مالية قوية للربع الأول من عام 2025، حيث ارتفعت إيراداتها بنسبة 41 بالمئة لتصل إلى 4.34 مليار درهم (1.2 مليار دولار)، كما ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 20 بالمئة إلى 1.26 مليار درهم (344 مليون دولار) في الفترة نفسها، مدفوعة بالأداء القوي عبر جميع قطاعات الأعمال.

وتُعزز هذه النتائج مرونة نموذج أعمال الشركة المتنوع، حيث عوّض نمو قطاع الخدمات اللوجستية المتكاملة للشركة انخفاض أسعار الشحن التجارية.

وحافظت الشركة على توقعاتها بشأن صافي الدخل والأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء لعام 2025، بالإضافة إلى توقعاتها متوسطة الأجل، مما يؤكد استمرار نموها الإيجابي وتوسعها الإستراتيجي على المدى الطويل، ومن المتوقع أن ترتفع أرباح الشركة المستحقة لعام 2025 بنسبة 5 بالمئة مقارنة بالأرباح السنوية لعام 2024، وذلك وفقاً لسياسة توزيع الأرباح التدريجية المعلنة من جانب الشركة.

بروج

من ناحيتها، أعلنت شركة "بروج" عن نتائج قوية للربع الأول من عام 2025، حيث بلغ صافي الربح 1.03 مليار درهم (281 مليون دولار) مدفوعةً بزيادة سنوية بنسبة 10 بالمئة في حجم المبيعات و7 بالمئة في أحجام الإنتاج.

وحققت خلال الربع الأول من عام 2025 نمواً في الإيرادات على أساس سنوي بنسبة 9 بالمئة وبلغت قيمتها 5.21 مليار درهم (1.42 مليار دولار).

وبلغت الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء خلال الربع الأول من العام 2.07 مليار درهم (564 مليون دولار)، محافظة على تحقيقها هامش ربح رائد على مستوى قطاع البتروكيماويات بنسبة 40 بالمئة.

كما أعلنت الشركة عن شراء أكثر من 89 مليون سهم حتى الآن من أسهمها الخاصة من إطلاق برنامج إعادة شراء أسهمها القائمة في إبريل الماضي، مما يؤكد ثقة "بروج" القوية في آفاق نموّها المستقبلي.

وتعتزم "بروج" رفع توزيعات الأرباح إلى 16.2 فلس للسهم في عام 2025، ومن المتوقع أن تستمر "مجموعة بروج الدولية" في هذا المعدل حتى عام 2030 بعد استكمال صفقة إنشاءها المتوقع إغلاقها في الربع الأول من عام 2026.

فيرتيغلوب

من جهتها، أعلنت شركة "فيرتيغلوب" عن نتائج مالية قوية للربع الأول من عام 2025، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 26 بالمئة، والأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 45 بالمئة على أساس سنوي.

كما أطلقت الشركة "إستراتيجية النمو 2030" للوصول بأرباح الشركة قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء إلى أكثر من مليار دولار بحلول عام 2030، والتركيز على التميز التشغيلي، والقرب من العملاء، وتوسيع محفظة المنتجات، وتحقيق النمو المنضبط للأمونيا منخفضة الكربون.

وتعززت مبادرات "فيرتيغلوب" للتحسين بفضل الدعم الكبير الذي تقدمه لها "أدنوك" والذي ساهم في تعزيز تحسين وتكامل الأعمال وتحقيق خفض في التكاليف الثابتة للشركة بقيمة 55.1 – 77.1مليون درهم (15 – 21 مليون دولار) بالإضافة إلى خفض تكاليف التمويل بما يصل إلى 36.7 مليون درهم (10 مليون دولار) بفضل الدعم التمويلي المباشر وغير المباشر.

وأدت هذه العوامل مجتمعةً إلى نمو الأرباح لكل سهم بعد خصم الضريبة بنسبة تتراوح بين 13 بالمئة و16 بالمئة بحلول نهاية عام 2025.

وجددت "فيرتيغلوب" التأكيد على التزامها بتنفيذ سياستها في توزيع الأرباح من خلال دفع كل التدفقات النقدية الحرة الزائدة بشكل أساسي إلى المساهمين بعد توفير فرص النمو، كما أطلقت الشركة في أبريل الماضي برنامجاً لإعادة شراء ما يصل إلى 2.5 بالمئة من أسهمها الحالية، رهناً بظروف السوق، وذلك لتعزيز التزامها بتحقيق عوائد مجزية ومستقرة لمساهميها.