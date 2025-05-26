العالم اليوم - بعد قصفها لمدرسة في غزة.. إسرائيل: استهدفنا "إرهابيين كبارا"

انتم الان تتابعون خبر بعد قصفها لمدرسة في غزة.. إسرائيل: استهدفنا "إرهابيين كبارا" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 26 مايو 2025 09:24 صباحاً - قال الجيش الإسرائيلي إن الضربة التي نفّذها على مدرسة في مدينة غزة الإثنين استهدفت "إرهابيين كبارا".

وصرّح الجيش في بيان أن الضربة استهدفت "إرهابيين كبارا ينشطون في مركز قيادة لحماس والجهاد يقع في منطقة كانت في السابق مدرسة في محيط مدينة غزة".

وارتفع عدد قتلى الغارة الإسرائيلية التي استهدفت فجر الإثنين مدرسة تؤوي نازحين في حي الدرج في مدينة غزة، إلى 25 فلسطينيا، وفق ما أفاد الناطق باسم الدفاع المدني في القطاع.

وقال محمود بصل لوكالة "فرانس برس" إن طواقمه "نقلت 25 قتيلا على الأقل وغالبيتهم أطفال، وأكثر من ستين مصابا من مدرسة فهمي الجرجاوي التي تؤوي مئات النازحين في حي الدرج، بعد استهدافها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم"، واصفا ما حدث بــ"مجزرة مروعة".

وأوضح أن "عددا من المفقودين ما زالوا تحت الأنقاض تحاول طواقمنا الوصول إليهم" مؤكدا أنه "لا توجد لدى الدفاع المدني أدوات ولا معدات للبحث ورفع الأنقاض".

وكانت مصادر قد كشفت لقناة "دوت الخليج" عن ترجيحات متزايدة بقرب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن وقف لإطلاق النار في غزة خلال الأيام القليلة المقبلة، في خطوة يُتوقع أن تكون جزءا من صفقة أوسع تشمل إطلاق رهائن إسرائيليين محتجزين لدى حركة حماس.

وقالت مصادر لـ"دوت الخليج"، إن هناك "ترجيحات بإعلان ترامب عن وقف إطلاق النار في غزة خلال أيام".

وأضافت المصادر أن "إعلان ترامب عن وقف إطلاق النار بغزة سيأتي ضمن صفقة تشمل إطلاق رهائن إسرائيليين".