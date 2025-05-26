العالم اليوم - تقرير إسرائيلي: "حماس" تواجه ضغوطا مالية ولديها 40 ألف مقاتل

انتم الان تتابعون خبر تقرير إسرائيلي: "حماس" تواجه ضغوطا مالية ولديها 40 ألف مقاتل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 26 مايو 2025 07:27 صباحاً - كشف تقرير لموقع "واللا" أن الجيش الإسرائيلي يعتقد باحتفاظ حركة "حماس" بأعداد كبيرة من المقاتلين وشبكة أنفاق واسعة في غزة، رغم ما تواجهه من صعوبات مالية.

وقال الموقع إن الجيش الإسرائيلي يقدّر أنه ما زال هناك نحو 40 ألف مسلح فلسطيني في غزة، فضلا عن شبكة أنفاق واسعة.

وأضاف الموقع أن حركة حماس تواجه صعوبة في الحكم، وتدفع رواتب جزئية لعناصرها في غزة.

وبحسب الموقع فإن حماس لا تزال تمتلك مئات الصواريخ على الأقل.

وعلى الرغم من تزايد الضغط الدولي الذي دفع إسرائيل إلى رفع الحصار عن إمدادات الإغاثة الإنسانية في ظل تحذيرات من مجاعة وشيكة، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال في الأسبوع الماضي إن إسرائيل ستسيطر على قطاع غزة بأكمله.

وتسيطر إسرائيل على نحو 77 بالمئة من القطاع سواء عن طريق قواتها البرية أو أوامر الإخلاء والقصف، مما أبقى السكان بعيدا عن منازلهم.

وتسبب الهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي أعقب هجوم نفذته حماس على بلدات وتجمعات سكنية إسرائيلية في السابع من أكتوبر 2023، في تدمير القطاع ودفع جميع سكانه تقريبا البالغ عددهم مليوني شخص إلى النزوح.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، قد أعلنت يوم الأحد، ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي إلى 53939 قتيلا و122797 مصابا منذ السابع من أكتوبر 2023.