العالم اليوم - بمبلغ خرافي.. بيع سيارة مايكل شوماخر

انتم الان تتابعون خبر بمبلغ خرافي.. بيع سيارة مايكل شوماخر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 26 مايو 2025 06:26 صباحاً - تم بيع سيارة فيراري التي كان يقودها النجم مايكل شوماخر في مشواره نحو الفوز ببطولة العالم للفورمولا 1 عام 2001 في مزاد علني مقابل 16 مليون يورو 18.19)مليون دولار) على هامش سباق جائزة موناكو الكبرى، الأحد.

وقال دار "رم إم سوذربيز" للمزادات إن الفائز به حصل على السيارة مقابل 15.98 مليون يورو شاملة الرسوم، بينما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن المزاد على السيارة بدأ بـ8 ملايين يورو.

وأضافت الصحيفة أن السيارة بيعت لأحد الضيوف المتواجدين في منطقة كبار الشخصيات بحلبة السباق، الذي فاز به السائق البريطاني لاندو نوريس.

وفاز شوماخر بطل العالم 7 مرات بهذه السيارة بسباق جائزة موناكو الكبرى عام 2001.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن هذا السعر هو أعلى رقم على الإطلاق دفع لسيارة فيراري في مسابقات فورمولا 1.

وتحمل سيارة مرسيدس دبليو 196 التي قادها خوان مانويل فانغيو وسترلينغ موس في خمسينيات القرن الماضي الرقم القياسي، عندما بيعت هذا العام في مزاد علني بأكثر من 52 مليون دولار.

وكان شوماخر اعتزل رياضة فورمولا بعد موسم 2006، وعاد ليستأنف مشواره مجددا في 2010 مع فريق مرسيدس قبل أن يختتم مسيرته نهائيا في 2012.

وأصيب شوماخر بإصابة خطيرة في الرأس خلال حادث تزلج عام 2013 وانقطعت الأخبار عن حالته الصحية وسط تكتم شديد وسياج من السرية فرضته عائلة البطل الألماني.