نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- «الجثث اتفحمت».. مجزرة مروعة قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف مدرسة فهمي الجرجاوي بغزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مجزرة مروعة في مدرسة فهمي الجرجاوي بغزة.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف المأوى وتنهي حياة عشرات الأطفال والنازحين، قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدرسة فهمي الجرجاوي وسط مدينة غزة شمال القطاع، والتي كانت مأوى لعدد كبير من النازحين، مما أدى إلى استشهاد عشرات المدنيين بينهم أطفال، وإصابة العديد بجروح خطيرة.

الحصيلة الأولية تشير إلى أن الجثث اتفحمت داخل المدرسة بسبب القصف العنيف، وسط مشاهد مأساوية من الدمار والرعب، معظم الضحايا من النساء والأطفال الذين لم يجدوا مأوى آمنًا.

الطواقم الطبية والفرق الإغاثية تحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه، في حين تتزايد المطالب الدولية بوقف هذا التصعيد وحماية المدنيين الأبرياء في القطاع.