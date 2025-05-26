العالم اليوم - قرار ينصف النصر السعودي بقضية "الرويلي".. وهبوط العروبة

انتم الان تتابعون خبر قرار ينصف النصر السعودي بقضية "الرويلي".. وهبوط العروبة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 26 مايو 2025 12:23 صباحاً - أصدرت هيئة التحكيم المنبثقة عن مركز التحكيم الرياضي السعودي الحكم النهائي في قضية حارس العروبة رافع الرويلي، بقبول احتجاج نادي النصر واعتباره فائزا في المباراة.

وتقدم نادي النصر باحتجاج بعد خسارته أمام العروبة (1-2) في فبراير الماضي، ضمن الجولة الـ23 من دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين.

واستندت إدارة "العالمي" في الاحتجاج إلى عدم أهلية مشاركة رافع الرويلي حارس العروبة في المباراة، حيث كان يشغل وظيفة أخرى، مما اعتبره مخالفة للوائح الاحتراف.

وبذلك تم اعتبار النصر فائزا وحصل على النقاط الثلاث في مباراة العروبة، ليصل إلى النقطة رقم 70 بشكل رسمي.

وصدر القرار، الأحد، نظرا لأهمية الجولة الأخيرة من الدوري السعودي، المقررة يوم 26 مايو الحالي.

وجاء القرار بعد حالة ترقب شديدة سادت الأوساط الرياضية السعودية، بالنظر إلى حساسية القضية وتداعياتها المحتملة على الترتيب العام للدوري السعودي للمحترفين.

وارتفع رصيد النصر إلى 70 نقطة، وفتح له القرار باب المنافسة على المركز الثاني، وبالتالي زيادة حظوظه في بلوغ دوري أبطال آسيا للنخبة، شريطة فوزه في الجولة الأخيرة على الفتح، ليصل إلى 73 نقطة.

بينما تأكد هبوط العروبة بعد نزول رصيده من 30 إلى 27 نقطة في المركز قبل الأخير، حيث إن أقصى ما قد يصل إليه في الجولة الأخيرة، حتى مع فوزه، هو 30 نقطة، في حين يحمل نادي الأخدود في رصيده حاليا 31 نقطة.