نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الملك عبد الله الثاني يوجه كلمة للأردنيين بمناسبة ذكرى الاستقلال ويثير تفاعلا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني اليوم الأحد، رسالة مصورة وجهها للأردنيين في ذكرى استقلال المملكة الـ79، ما أثار تفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال العاهل الأردني في كلمته: " أبناء وبنات شعبي الوفي الأصيل، أحييكم على امتداد وطننا العزيز في عيد استقلال الأردن الأغلى، الذي نفخر بماضيه العريق، وتقدمه المستمر، ونتطلع لمستقبله الواعد المشرق بعون ﷲ. مستقبل نصنعه معا، بإرادتنا وعزيمتنا، وتبنيه سواعدنا، ليواصل الأردن مسيرة التقدم والتحديث، آمنا مستقرا، ترعاه عناية الرحمن، وتحرسه زنود بواسل جيشنا العربي المصطفوي، وأجهزتنا الأمنية".

وأضاف: "الأهل والعزوة، أفتخر وأعتز بكم، فالأردن قوي بهمتكم التي لا تلين. مستمرون معا في نهضة وطننا، فهو يستحق منا الكثير من العمل والتفاني، كل عام والأردن بخير".



وتفاعل النشطاء في الأردن مع كلمة الملك عبد الله الثاني، معربين عن حبهم لعاهل البلاد والمملكة، مؤكدين وفاءهم للملك.

وذكرى استقلال الأردن هي مناسبة وطنية تحتفل بها المملكة الأردنية الهاشمية في 25 أيار من كل عام، تخليدًا لليوم الذي نالت فيه المملكة استقلالها التام عن الانتداب البريطاني عام 1946، وتأسست كدولة ذات سيادة تحت اسم "المملكة الأردنية الهاشمية"، بقيادة الملك عبد الله الأول ابن الحسين.

وجاء في وثيقة إعلان الاستقلال: "تحقيقا للاماني القومية وعملا بالرغبة العامة التي أعربت عنها المجالس البلدية الأردنية في قراراتها المبلغة إلى المجلس التشريعي واستنادا إلى حقوق البلاد الشرعية والطبيعية وجهادها المديد وما حصلت عليه من وعود وعهود دولية رسمية وبناء على ما اقترحه مجلس الوزراء في مذكرته رقم 521 بتاريخ 13 جمادى الآخرة 1365 الموافق 15 مايو 1946، فقد بحث المجلس التشريعي النائب عن الشعب الأردني ـمر إعلان استقلال البلاد الأردنية استقلالا تاما على ـساس النظام الملكي النيابي مع البيعة بالملك لسيد البلاد ومؤسس كيانها (عبد الله بن الحسين) المعظم كما بحث امر تعديل القانون الأساسي الأردني على هذا الأساس بمقتضى اختصاصه الدستوري، ولدى المداولة والمذاكرة قرر بالإجماع الأمور الآتية:

أولا: إعلان البلاد الأردنية دولة مستقلة استقلالا تاما وذات حكومة ملكية وراثية نيابية.

ثانيا: البيعة بالملك لسيد البلاد ومؤسس كيانها وريث النهضة العربية (عبد الله بن الحسين) المعظم بوصفة ملكا دستوريا على راس الدولة الأردنية بلقب حضرة صاحب الجلالة: "ملك المملكة الأردنية الهاشمية".

ثالثا: إقرار تعديل القانون الأساسي الأردني على هذا الأساس طبقا لما هو مثبت في لائحة (قانون تعديل القانون الأساسي) الملحقة بهذا القرار.

رابعا: رفع هذا القرار إلى سيد البلاد عملا بأحكام القانون الأساسي ليوشح بالإرادة السنية حتى إذا اقترن بالتصديق السامي عد نافذا حال إعلانه على الشعب وتولت الحكومة إجراءات تنفيذه، مع تبليغ ذلك إلى جميع الدول بالطرق السياسية المرعية